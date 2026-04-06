Домашний арест и возврат под стражу: Конституционный суд проверит некоторые статьи УПК

Как сообщили в пресс-службе Конституционного суда, суд принял к производству обращение о проверке на соответствие Конституции следующих норм Уголовно-процессуального кодекса:
части первой статьи 136,
части четвертой статьи 140,
части первой статьи 153,
частей первой, второй, третьей и четвертой статьи 342.
Эти нормы регулируют основания и порядок избрания, изменения и отмены мер пресечения. Заявитель утверждает, что их совокупное толкование допускает возврат к содержанию под стражей после истечения предельного срока при нарушении условий домашнего ареста. По его мнению, это ослабляет конституционные гарантии и нарушает баланс между интересами правосудия и правами личности.
Конституционному Суду предстоит оценить, насколько содержание и цели оспариваемых норм соответствуют Конституции.