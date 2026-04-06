Домашний арест и возврат под стражу: Конституционный суд проверит некоторые статьи УПК

Конституционный суд принял к рассмотрение обращение, касающееся некоторые статей Уголовно-процессуального кодекса, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда.

Источник: Nur.kz

Как сообщили в пресс-службе Конституционного суда, суд принял к производству обращение о проверке на соответствие Конституции следующих норм Уголовно-процессуального кодекса:

  • части первой статьи 136,

  • части четвертой статьи 140,

  • части первой статьи 153,

  • частей первой, второй, третьей и четвертой статьи 342.

Эти нормы регулируют основания и порядок избрания, изменения и отмены мер пресечения. Заявитель утверждает, что их совокупное толкование допускает возврат к содержанию под стражей после истечения предельного срока при нарушении условий домашнего ареста. По его мнению, это ослабляет конституционные гарантии и нарушает баланс между интересами правосудия и правами личности.

Конституционному Суду предстоит оценить, насколько содержание и цели оспариваемых норм соответствуют Конституции.