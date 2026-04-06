Министра тарифной политики Красноярского края подозревают во взятке в особо крупном размере

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Возбуждено уголовное дело в отношении министра тарифной политики региона.

Источник: НИА Красноярск

Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в следственных органах СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По версии следствия, в 2022 году представитель энергетической компании предложил чиновнику денежное вознаграждение за содействие в получении статуса территориальной сетевой организации, что позволяло бы компании получать прибыль по льготным тарифам.

Следствие полагает, что министр согласился и получил часть суммы — 5 млн рублей из предполагаемых 10 млн рублей. После этого компания получила необходимый статус и была включена в систему тарифов.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются, сообщили в Следкоме.16+