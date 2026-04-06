Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экопосты Алматы в действии: водителей массово штрафуют

В Алматы во время проверок автотранспорта на экологических постах выявили превышения по выбросам, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Об этом 6 апреля 2026 года рассказали в ТОО «Eco Almaty»

За неделю, с 30 марта по 4 апреля, специалисты ТОО «Eco Almaty» провели 4 453 замера токсичности и дымности выхлопных газов автомобилей. Из них:

  • 4 404 замера — на бензиновом двигателе.

  • 49 замеров — на дизельном двигателе.

Результаты мониторинга

По результатам проверок выявлено превышение установленных норм у 715 автомобилей, включая:

  • 693 автомобиля по уровню оксида углерода (CO).

  • 22 автомобиля по уровню дымности.

Это составляет около 16% от общего числа проверенных транспортных средств.

По выявленным нарушениям сотрудники полиции составили административные протоколы по статье 334 Кодекса об административных правонарушениях.

Цель мониторинга

Мониторинг проводится для контроля экологической ситуации в городе и снижения уровня загрязнения воздуха от автотранспорта. Эти мероприятия проводятся на регулярной основе и будут продолжены в дальнейшем.

Основной вклад в загрязнение воздуха

Министерство экологии ранее сообщило, что основной вклад в загрязнение воздуха в Алматы вносит автотранспорт. По состоянию на март 2026 года в городе зарегистрировано около 748 тысяч автомобилей. Ежедневно в город въезжает еще около 400 тысяч машин.