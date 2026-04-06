Экопосты Алматы в действии: водителей массово штрафуют

Об этом 6 апреля 2026 года рассказали в ТОО «Eco Almaty»
За неделю, с 30 марта по 4 апреля, специалисты ТОО «Eco Almaty» провели 4 453 замера токсичности и дымности выхлопных газов автомобилей. Из них:
4 404 замера — на бензиновом двигателе.
49 замеров — на дизельном двигателе.
Результаты мониторинга
По результатам проверок выявлено превышение установленных норм у 715 автомобилей, включая:
693 автомобиля по уровню оксида углерода (CO).
22 автомобиля по уровню дымности.
Это составляет около 16% от общего числа проверенных транспортных средств.
По выявленным нарушениям сотрудники полиции составили административные протоколы по статье 334 Кодекса об административных правонарушениях.
Цель мониторинга
Мониторинг проводится для контроля экологической ситуации в городе и снижения уровня загрязнения воздуха от автотранспорта. Эти мероприятия проводятся на регулярной основе и будут продолжены в дальнейшем.
Основной вклад в загрязнение воздуха
Министерство экологии ранее сообщило, что основной вклад в загрязнение воздуха в Алматы вносит автотранспорт. По состоянию на март 2026 года в городе зарегистрировано около 748 тысяч автомобилей. Ежедневно в город въезжает еще около 400 тысяч машин.