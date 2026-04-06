Экопосты Алматы в действии: водителей массово штрафуют

Министерство экологии ранее сообщило, что основной вклад в загрязнение воздуха в Алматы вносит автотранспорт. По состоянию на март 2026 года в городе зарегистрировано около 748 тысяч автомобилей. Ежедневно в город въезжает еще около 400 тысяч машин.