Благоустройство парка «Гвардейский» начнется с приходом тепла

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Для благоустройства парка «Гвардейский» выбрали подрядчика. Работы выполнит компания «Мегаполис».
Первый этап благоустройства, который стартует с наступлением теплой погоды и завершится в ноябре, охватит около 80% территории и носит подготовительный характер. Планируется обновление аллей и дорожек, замена бортовых камней на центральной аллее на элементы из природного камня, укладка брусчатки на пешеходных зонах и обновление асфальта на проездах. Часть дорожек сделают насыпными, чтобы сохранить существующий зелёный фонд.
Кроме того, в парке обновят более 6 тысяч квадратных метров газонов, установят новые скамейки и урны, а также обустроят входные группы в виде арок.
На следующем этапе благоустройства предусмотрено создание мемориальных зон, площадок для патриотического воспитания, детских и рекреационных пространств.
Концепция обновления парка основана на его историческом значении. В 1939 году на этой территории была сформирована 119-я Красноярская стрелковая дивизия, а в 1942 году здесь проходили обучение бойцы 17-й гвардейской стрелковой дивизии. Также с этим местом связано формирование 78-й добровольческой бригады сибиряков-красноярцев.
Проект реализуется в рамках подготовки города к 400-летию и учитывает предложения жителей, в том числе ветеранов боевых действий и участников СВО, напомнили в мэрии.