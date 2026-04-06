Крымчан ждут длинные выходные на Пасху

Указом главы Крыма от 12 января 2026 года «О нерабочих праздничных днях на территории Республики Крым» объявлен нерабочим праздничным днем 13 апреля 2026 года — в связи с празднованием Святой Пасхи.
Кроме того, крымчанам напомнили, что в республике ежегодно нерабочими днями устанавливают и другие религиозные даты. В 2026 году после Пасхи это будут 29 мая — в связи с празднованием Курбан байрама, 1 июня — в связи с празднованием Святой Троицы.
Ранее Минтруд опубликовал календарь праздничных и выходных дней на 2026 год. Так, дважды по три дня россияне будут отдыхать в мае — с 1 по 3 и с 9 по 11. В июне дополнительными выходными сделали дни с 12 по 14 число. Также нерабочий праздничный день — 4 ноября, по случаю Дня народного единства. 31 декабря — нерабочий день.