Можно ли парковать тяжёлый транспорт в частном секторе?

Самосвалы по ПДД разрешено парковать только на специально оборудованных стоянках, автобазах или специальных местах.
Отвечает заслуженный юрист РФ Владимир Кудрявцев:
"Установить, есть ли нарушение в таком случае, вправе ГАИ — при несоблюдении Правил дорожного движения (ПДД), а также Роспотребнадзор — при нарушении санитарных правил (например, парковка у окон жилых домов, шум).
Согласно ПДД, в жилых зонах запрещена стоянка грузовиков >3,5 т вне специально выделенных мест.
Самосвалы (особенно с массой >3,5 т) по ПДД РФ разрешено парковать только на специально оборудованных стоянках, автобазах или местах, обозначенных знаком «Парковка» с табличкой «Грузовик». Допустимо также парковать такой транспорт в гаражах или вне населённого пункта — на площадках отдыха (знак 7.11) или за пределами проезжей части (на обочине).
Запрещена стоянка во дворах жилых зон, на тротуарах и газонах. За нарушение предусмотрено наказание. Так, парковка в жилой зоне, согласно ст. 12.28 КоАП, карается штрафом в размере 1500 ₽, парковка, остановка под запрещающими знаками — штрафом в размере 2250 ₽ (ст. 12.16 КоАП). Транспортное средство может быть отправлено на штрафстоянку".