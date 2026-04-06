Можно ли парковать тяжёлый транспорт в частном секторе?

Самосвалы (особенно с массой >3,5 т) по ПДД РФ разрешено парковать только на специально оборудованных стоянках, автобазах или местах, обозначенных знаком «Парковка» с табличкой «Грузовик». Допустимо также парковать такой транспорт в гаражах или вне населённого пункта — на площадках отдыха (знак 7.11) или за пределами проезжей части (на обочине).