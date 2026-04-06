Погоду на предпраздничной неделе в Хабаровском крае испортят циклоны

Западный циклон, который принес снег южной половине Хабаровского края, продолжит оказывать свое влияние на большую часть региона. В ночь на 7 апреля, по данным Гидрометцентра, будут отмечаться неблагоприятные метеоявления. Наиболее интенсивными они будут на территории района имени Лазо и Советско-Гаванского округа. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», здесь синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега и снега, местами сильные, местами гололед, северо-восточный ветер по долинам рек усилится до 15−20 м/с. Днем снег начнет ослабевать, пойдет на прекращение.
Выпавший снег будет сразу таять, ведь днем температура будет доходить до +3…+10°C, ночью прогнозируется до 0…-5°C. Однако позже ухудшение погодных условий прогнозируется вновь.
— На погоду будут оказывать влияние западные циклоны и фронтальные разделы, поэтому в отдельные дни пройдут осадки от небольших до умеренных. При этом усилится ветер, его порывы 8−9 апреля местами будут достигать 15−20 м/с, — говорит ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского Гидрометцентра Никита Перерва.
Температура воздуха в основном будет достигать −5…+2°C ночью и до +8…+15°C днем, что вполне соответствует климатической норме.
В Хабаровске предстоящая ночь также еще обещает быть со снегом, а затем осадки прекратятся. Хабаровчан предупреждают: так как показатели в ночные и утренние часы опустятся до −2…-4°C, на дорогах возможен гололед. Днем же воздух прогреется до +4..+6°C.
— Затем несколько дней погода в краевой столице будет без осадков, предварительно, к выходным вновь стоит ожидать ухудшение прогноза. В целом, снег для апреля не считается чем-то необычным, ведь подобные осадки иногда бывают и в третьей декаде месяца.
Температура ночью до конца недели будет доходить до −4…+3°C, днем столбики термометра покажут +6..+12°C. Особенно сильный ветер прогнозируется 8−9 апреля — порывы будут доходить до 15−20 м/с.