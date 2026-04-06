Погоду на предпраздничной неделе в Хабаровском крае испортят циклоны

Западный циклон, который принес снег южной половине Хабаровского края, продолжит оказывать свое влияние на большую часть региона. В ночь на 7 апреля, по данным Гидрометцентра, будут отмечаться неблагоприятные метеоявления. Наиболее интенсивными они будут на территории района имени Лазо и Советско-Гаванского округа. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», здесь синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега и снега, местами сильные, местами гололед, северо-восточный ветер по долинам рек усилится до 15−20 м/с. Днем снег начнет ослабевать, пойдет на прекращение.