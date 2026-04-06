Хабаровчанку привлекут к ответственности за обман девушки в торговом центре.

Прокуратура утвердила обвинение в отношении 29-летней жительницы Хабаровска, которая под предлогом проведения магического обряда похитила денежные средства. Материалы расследования поступили в мировой суд Железнодорожного района. Подробнее о деталях инцидента — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Следствием установлено, что в феврале 2026 года в районе железнодорожного вокзала обвиняемая познакомилась с приехавшей в город девушкой. В ходе общения хабаровчанка увидела деньги в вещах потерпевшей и заявила о необходимости «снять порчу». Поверив злоумышленнице, приезжая передала ей пять тысяч рублей. Получив сумму, фигурантка незамедлительно покинула торговый зал.
Как сообщает прокуратура Железнодорожного района города Хабаровска, женщина полностью созналась в инкриминируемом преступлении. В рамках уголовного дела по статье «Мошенничество» ей назначено судебное разбирательство, которое начнется в ближайшее время. Инстанция определит меру наказания для жительницы краевого центра.
