В Пензенской области разработали новый штифт для стоматологии

Ученые Пензенского государственного университета (ПГУ) разработали модернизированный анкерный штифт, который может стать альтернативой имплантации зубов для пациентов с противопоказаниями. Исследования велись при поддержке нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья», сообщили в вузе.
«Это медицинское изделие применяют для зубов, которые ранее были депульпированы, то есть у них был удален сосудисто-нервный пучок зуба. Разрушенный зуб не несет полностью свою функциональную нагрузку. Для этого стоматолог устанавливает штифт в корневой канал, чтобы нагрузка на него распределялась равномерно», — пояснила старший преподаватель кафедры «Челюстно-лицевая хирургия» ПГУ Екатерина Костригина.
Пензенские ученые добавили к штифту дополнительную площадку. Теперь он выглядит как винт: у него есть резьба в корневой части и крестообразная головка, на которую крепится площадка. Ее размер подбирают в зависимости от дефекта зуба. Изделие делают из цельной медицинской стали.
«Дополнительная площадка заменяет необходимость в установке нескольких штифтов, снижает время реставрации и цену за дополнительный штифт и подготовку корневого канала. Нагрузка на зуб при жевании распределяется равномерно на всю жевательную поверхность», — пояснила Екатерина Костригина.
Разработка позволит снизить стоимость лечения в 1,5−2 раза, сократить время процедуры до полутора часов, а также продлить жизнь зуба до 10 лет при соблюдении рекомендаций.
Благодаря комплексу мер нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» медицинские исследования и разработки становятся эффективнее. Создаются условия для их использования на практике. Одна из основных целей — достижение технологического суверенитета в производстве лекарственных препаратов, продуктов тканевой инженерии и медицинских изделий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.