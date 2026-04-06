В Пензенской области разработали новый штифт для стоматологии

Теперь это крепежное изделие выглядит как винт.

Ученые Пензенского государственного университета (ПГУ) разработали модернизированный анкерный штифт, который может стать альтернативой имплантации зубов для пациентов с противопоказаниями. Исследования велись при поддержке нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья», сообщили в вузе.

«Это медицинское изделие применяют для зубов, которые ранее были депульпированы, то есть у них был удален сосудисто-нервный пучок зуба. Разрушенный зуб не несет полностью свою функциональную нагрузку. Для этого стоматолог устанавливает штифт в корневой канал, чтобы нагрузка на него распределялась равномерно», — пояснила старший преподаватель кафедры «Челюстно-лицевая хирургия» ПГУ Екатерина Костригина.

Пензенские ученые добавили к штифту дополнительную площадку. Теперь он выглядит как винт: у него есть резьба в корневой части и крестообразная головка, на которую крепится площадка. Ее размер подбирают в зависимости от дефекта зуба. Изделие делают из цельной медицинской стали.

«Дополнительная площадка заменяет необходимость в установке нескольких штифтов, снижает время реставрации и цену за дополнительный штифт и подготовку корневого канала. Нагрузка на зуб при жевании распределяется равномерно на всю жевательную поверхность», — пояснила Екатерина Костригина.

Разработка позволит снизить стоимость лечения в 1,5−2 раза, сократить время процедуры до полутора часов, а также продлить жизнь зуба до 10 лет при соблюдении рекомендаций.

Благодаря комплексу мер нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» медицинские исследования и разработки становятся эффективнее. Создаются условия для их использования на практике. Одна из основных целей — достижение технологического суверенитета в производстве лекарственных препаратов, продуктов тканевой инженерии и медицинских изделий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.