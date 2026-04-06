Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае зампред правительства вернулся с СВО с наградой

Дарий Тюрин служил в добровольческом отряде и вернулся с медалью «За заслуги перед Отечеством».

В Хабаровском крае заместителю председателя правительства региона по природным ресурсам и сельскому хозяйству Дарию Тюрину вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, — сообщает МАХ-канал губернатора Дмитрия Демешина.

Как отметил глава региона, Тюрин одним из первых отправился в зону специальной военной операции в составе добровольческого отряда БАРС-8 «Хабаровск».

«Я лично провожал его группу прошлой весной на передовую, а потом не раз приезжал к ним — привозил технику, оборудование и тёплые послания от хабаровчан», — подчеркнул Дмитрий Демешин.

По словам губернатора, служба в таких условиях требует не только профессионализма, но и личного мужества.

«Таких наград в арсенале региона будет еще немало, ведь хабаровчане продолжают сражаться в зоне СВО. С огромным уважением отношусь к выбору людей, которые оставили уютные кресла и должности, чтобы отстаивать интересы нашей страны», — отметил он.

Глава региона подчеркнул, что участие жителей края в выполнении задач СВО остаётся важной частью общей работы по защите интересов страны.