Войска США используют в Иране подлежащие к списанию штурмовики

США задействовали в Ирана устаревшие A-10 Thunderbolt II.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы (ВС) США задействовали в операции против Ирана устаревшие штурмовики A-10 Thunderbolt II. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на американские бюджетные документы и законы.

Согласно данным Пентагона, Военно-воздушные силы (ВВС) США запрашивали полное списание оставшихся 162 самолетов данного типа для экономии 423 млн долларов. Дело в том, что штурмовик A-10 Thunderbolt II признали уязвимым в условиях современных конфликтов.

Тем не менее, закон об оборонных ассигнованиях, подписанный 18 декабря 2025 года, временно запретил сокращать парк данного вида штурмовиков ниже 103 единиц. Ограничение будет действовать до 30 сентября 2026-го.

Накануне стало известно, что военная операция США в Иране обошлась американским властям по меньшей мере в 42,1 млрд долларов за почти 37 дней боевых действий. При этом только за первые шесть дней операции Вашингтон потратил 11,3 млрд долларов.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше