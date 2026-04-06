Более 30 млн рублей штрафов взыскали с неплательщиков за парковки в Перми

ПЕРМЬ, 6 апреля, ФедералПресс. Сумма штрафов, которые приставы взыскали в прошлом году с нерадивых пользователей платных парковок в Перми, превысила 30 миллионов рублей. Всего же в краевое управление ФССП в 2025 году поступило более 27 тысяч исполнительных производств, возбужденных в отношении недобросовестных автовладельцев.