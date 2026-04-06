Более 30 млн рублей штрафов взыскали с неплательщиков за парковки в Перми

ПЕРМЬ, 6 апреля, ФедералПресс. Сумма штрафов, которые приставы взыскали в прошлом году с нерадивых пользователей платных парковок в Перми, превысила 30 миллионов рублей. Всего же в краевое управление ФССП в 2025 году поступило более 27 тысяч исполнительных производств, возбужденных в отношении недобросовестных автовладельцев.

«Общая сумма задолженности безответственных водителей в 2025 году превысила 41 млн рублей. В результате работы судебных приставов было окончено и прекращено порядка 20 тысяч исполнительных производств данной категории. В казну Перми перечислили более 30 млн рублей», — рассказали в ГУ ФССП по Прикамью.

В ведомстве добавили, что в отношении тех водителей, которые отказывались добровольно платить штрафы, применяли такие санкции, как исполнительский сбор (он удваивал сумму долга) и арест банковских счетов.

Напомним, в конце прошлого года в Перми заметно выросли штрафы за неоплаченную парковку и скрытые госномера.

Фото: ФедералПресс / Максим Артамонов.