Более 30 млн рублей штрафов взыскали с неплательщиков за парковки в Перми

«Общая сумма задолженности безответственных водителей в 2025 году превысила 41 млн рублей. В результате работы судебных приставов было окончено и прекращено порядка 20 тысяч исполнительных производств данной категории. В казну Перми перечислили более 30 млн рублей», — рассказали в ГУ ФССП по Прикамью.
В ведомстве добавили, что в отношении тех водителей, которые отказывались добровольно платить штрафы, применяли такие санкции, как исполнительский сбор (он удваивал сумму долга) и арест банковских счетов.
Напомним, в конце прошлого года в Перми заметно выросли штрафы за неоплаченную парковку и скрытые госномера.
