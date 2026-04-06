Воронежцам предлагают обменять мелочь в банках в рамках «Монетной недели»

Акция продлится с 6 по 18 апреля.

Источник: АиФ Воронеж

С 6 по 18 апреля Воронежская область, как и другие регионы России, присоединится к весенней «Монетной неделе», сообщает Отделение Банка России по области.

В рамках акции воронежцы смогут обменять накопившуюся мелочь на бумажные деньги или зачислить сумму монет на счет. Сделать это можно в банках и магазинах.

В регионе в акции участвуют 47 банковских отделений и 119 магазинов. Адреса и условия сдачи мелочи можно найти на сайте.

Напомним, во время осенней «Монетной недели» жители области обменяли в банках около 718,5 тысяч монет на сумму примерно 3,6 млн рублей.