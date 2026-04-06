Перед Пасхой. Что можно и нельзя делать и есть на Страстной неделе 2026

Страстная неделя, которая в 2026 году началась 6 апреля, — последняя неделя Великого поста, которая предшествует самому светлому празднику Воскресения Христова. Это время глубокого духовного очищения, покаяния и подготовки к Пасхе 2026. Церковь призывает верующих провести эти дни в молитве, воздержании и добрых делах.
Что можно делать на Страстной неделе 2026.
Молиться. Главное, что рекомендуется верующим — это усиленная молитва. Участие в богослужениях, чтение Священного Писания, личная молитвенная практика.
Соблюдать Великий пост. Продолжать строгое воздержание в пище, которое было установлено для всего Великого поста.
Совершать добрые дела. Помогать нуждающимся, проявлять милосердие, прощать обиды.
Думать о духовном. Размышлять о страданиях Христа, его жертве и смысле жизни.
Приводить в порядок дом (до определенного момента). Традиционно, генеральная уборка дома может быть проведена накануне Страстной недели или в ее начале (например, в Чистый четверг). Однако, основное внимание должно быть уделено духовной стороне.
Что нельзя делать на Страстной неделе 2026.
Нарушать пост. В Страстную неделю пост становится еще более строгим.
Устраивать шумные торжества, веселиться. Это время скорби и воспоминания о страданиях Христа, поэтому дни Страстной седмицы не предназначены для развлечений, шумных компаний, танцев, пения песен.
Вступать в брак. Церковь не проводит венчаний в дни Страстной седмицы.
Ссориться, гневаться, осуждать. Эмоциональная сдержанность и смирение — важные аспекты этого периода.
Заниматься хозяйственными делами, которые отвлекают от духовного (после определенного момента). Хотя уборка и подготовка к Пасхе необходимы, не стоит забывать о главном — молитве и духовной подготовке. Например, рукоделие, шитье, стирка, если они не являются крайней необходимостью, лучше отложить.
В последние дни недели (Страстная пятница, Великая суббота) проводить генеральные уборки и другие хозяйственные работы, которые могут отвлечь от подготовки к Пасхе.
Что можно и что нельзя есть на Страстной неделе 2026.
Строгость поста усиливается.
Великий понедельник, Великий вторник, Великая среда. Соблюдается сухоядение (пища без масла), варится пища.
Чистый четверг. Традиционно в этот день принято принимать ванну (символ духовного и телесного очищения), молиться и готовиться к Пасхе. В пищу можно употреблять хлеб, воду, фрукты, овощи. Разрешается вареная пища (без масла).
Страстная пятница (Великая пятница). Самый строгий день поста. Верующие воздерживаются от пищи до выноса Плащаницы (обычно после обеда). Разрешается только хлеб и вода.
Великая суббота. Пост продолжается, но уже с возможностью приготовить пасхальные куличи и крашеные яйца. В этот день также соблюдается сухоядение (без масла), но допускается вареная пища. Вечером, после богослужения, пост завершается.
Запрет на алкоголь. Алкоголь, за исключением немного вина в дни, когда он разрешен (например, в Великую субботу), обычно исключается.
Важно помнить.
Церковь понимает, что строгое соблюдение всех предписаний может быть затруднительно для всех. Главное — это искреннее стремление к духовному очищению и молитва.
Если у вас возникают вопросы о посте и правилах Страстной недели, лучше всего обратиться за разъяснениями к своему священнику.
