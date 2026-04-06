Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александр Скрябин принял участие в общегородском субботнике

Глава горда Александр Скрябин вновь вместе с ростовчанами принял участие в общегородском субботнике, который проводится в рамках весеннего «Месячника чистоты».

Источник: НИА Ростов

Глава горда Александр Скрябин вновь вместе с ростовчанами принял участие в общегородском субботнике, который проводится в рамках весеннего «Месячника чистоты».

К доброй традиции присоединились все желающие. Каждый год определяются ключевые локации во всех районах города, и жители могут выбрать любое удобное для себя место.

— Таким местом для себя выбрал прибрежную зону реки Темерник в районе улицы Тракторной. Вместе с активистами молодежных объединений, депутатским корпусом, членами Общественной палаты потрудились над наведением чистоты, — отметил глава города. — Вместе привели в порядок братское захоронение советских воинов, павших в боях за наш город, и возложили к нему цветы. Общий труд и общая память объединяют нас в то единство, которое и зовется ростовчанами.

Александр Скрябин поблагодарил каждого, кто из года в год становится частью этого большого важного дела. Это и трудовые коллективы, и бизнес-сообщество, и социальные учреждения. Зачастую на субботники ростовчане приходят целыми семьями!

— Ваши активная гражданская позиция, неравнодушие и чувство сопричастности показывают пример истинной любви к Ростову-на-Дону. И сегодняшний легкий дождик никому не испортил настроение, — подчеркнул Александр Скрябин. — Вместе мы делаем большое дело, ведь от того, насколько чистым и ухоженным будет город, зависит от каждого из нас.

Об этом сообщил сайт администрации Ростова.