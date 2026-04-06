Александр Скрябин принял участие в общегородском субботнике

Глава горда Александр Скрябин вновь вместе с ростовчанами принял участие в общегородском субботнике, который проводится в рамках весеннего «Месячника чистоты».
К доброй традиции присоединились все желающие. Каждый год определяются ключевые локации во всех районах города, и жители могут выбрать любое удобное для себя место.
— Таким местом для себя выбрал прибрежную зону реки Темерник в районе улицы Тракторной. Вместе с активистами молодежных объединений, депутатским корпусом, членами Общественной палаты потрудились над наведением чистоты, — отметил глава города. — Вместе привели в порядок братское захоронение советских воинов, павших в боях за наш город, и возложили к нему цветы. Общий труд и общая память объединяют нас в то единство, которое и зовется ростовчанами.
Александр Скрябин поблагодарил каждого, кто из года в год становится частью этого большого важного дела. Это и трудовые коллективы, и бизнес-сообщество, и социальные учреждения. Зачастую на субботники ростовчане приходят целыми семьями!
— Ваши активная гражданская позиция, неравнодушие и чувство сопричастности показывают пример истинной любви к Ростову-на-Дону. И сегодняшний легкий дождик никому не испортил настроение, — подчеркнул Александр Скрябин. — Вместе мы делаем большое дело, ведь от того, насколько чистым и ухоженным будет город, зависит от каждого из нас.
