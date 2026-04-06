В Туркестанской области начали строить обход Сарыагаша

Сарыагаш наконец-то сможет вздохнуть свободнее. В Туркестанской области дали старт строительству одного из самых ожидаемых дорожных объектов региона — объездной трассы, сообщает «КазАвтоЖол». Новый маршрут призван решить проблему транзитных фур, которые сейчас вынуждены пробираться через узкие городские улицы на пути к границе с Узбекистаном.

Источник: Курсив

В церемонии запуска приняли участие глава «КазАвтоЖол» Дархан Иманашев и аким области Нуралхан Кушеров. По их словам, речь идёт о стратегическом коридоре, который усилит транзитный потенциал юга страны.

—-

Каким будет обход Сарыагаша

Проект впечатляет масштабами. Это будет современная скоростная магистраль с высокой пропускной способностью и уровнем безопасности:

  • Категория: I-а (самая высокая техническая категория).

  • Протяжённость: 102,6 км.

  • Количество полос: четыре полосы с разделителем.

  • Эффект: полный вывод транзитного транспорта за пределы города.

«Строительство обхода позволит значительно ускорить движение в направлении Узбекистана. Это важный шаг для повышения безопасности и комфорта жителей», — отметил Иманашев.

—-

Большой ремонт на юге

На данный момент под управлением «КазАвтоЖол» в Туркестанской области находится почти 680 км республиканских трасс. Параллельно реализуются пять проектов капитального и среднего ремонта. В порядок приводят ещё 99 км дорог, включая мосты и развязки.

Кроме того, в 2026 году запланирован апгрейд участка Шымкент — Кызылорда длиной 103 км. Там установят системы автоматического контроля трафика.

Реализация этих проектов должна превратить Туркестанскую область в мощный транспортный хаб, где грузы не стоят в заторах, а водители не тратят часы на пересечение городских зон.

—-

Ранее «Курсив Авто» рассказывал, что в Казахстане построят 11 тыс. км новых трасс до конца 2026 года.