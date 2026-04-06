В Туркестанской области начали строить обход Сарыагаша

Сарыагаш наконец-то сможет вздохнуть свободнее. В Туркестанской области дали старт строительству одного из самых ожидаемых дорожных объектов региона — объездной трассы, сообщает «КазАвтоЖол». Новый маршрут призван решить проблему транзитных фур, которые сейчас вынуждены пробираться через узкие городские улицы на пути к границе с Узбекистаном.