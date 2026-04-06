Почти всех списанных служебных лошадей КНБ продает на мясо

Отслужили свое
По словам эксперта, шестнадцатилетние лошади, выставляемые на аукцион, стоят в три-пять раз дешевле обычных. Однако, как подчеркивает специалист, такой возраст не является критичным для них.
«В Погранслужбе у них много работы, и лошади считаются старыми, но для проката, часовых прогулок или обучения всадников на ипподромах — это очень хороший возраст. Это спокойные, отработанные лошади, адекватные и без причуд», — рассказал эксперт.
Ясаев отметил, что интерес казахстанцев к лошадям вполне обоснован. Цена на них низкая, они физически здоровы и могут приносить пользу еще несколько лет.
Уйдут на мясо
Коневод считает практику продажи отслуживших животных гуманной, поскольку в противном случае государству пришлось бы содержать их до конца жизни. А учитывая, что в Казахстане традиционно едят конину, их мясо целесообразно использовать в пищу.
«Если их и в прокат не продать, то с вероятностью в 90% они уйдут на мясо, на согым», — добавил он.
Просто выпустить лошадей на волю тоже не вариант: велика вероятность, что они погибнут от голода, холода или нападения диких животных.
Достойная старость
Возникает логичный вопрос: если не продажа, то как обеспечить лошадям достойную пенсию? Одним из вариантов, как уже упоминал Абдулмуслим Ясаев, является пожизненное содержание за счет госбюджета. Вторым вариантом является эвтаназия для животных, которую используют во многих европейских странах.
Контекст
31 марта прошел аукцион по продаже семи служебных лошадей. В среднем за одну лошадь предлагали 236 тысяч тенге. Стартовая цена за всех животных составляла 1,6 млн тенге, однако в итоге коней выкупили за 2,8 млн тенге, увеличив общую стоимость почти в два раза.
