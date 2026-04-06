Археологи нашли загадочную плиту, связанную с Иисусом: она помогла узнать о древнем обряде верующих

В Израиле археологи нашли загадочный христианский артефакт, который может рассказать новое о том, как ранние верующие проводили обряд крещения. Уникальную мраморную плиту обнаружили у Галилейского моря, пишет New York Post.
Древний артефакт возрастом около 1400 лет нашли в руинах города Гиппос. В византийскую эпоху этот город был единственным христианским поселением на берегу Галилейского моря и резиденцией епископа. Он располагался на территории, тесно связанной с жизнью и деятельностью Иисуса.
Мраморный блок откопали в малом зале для крещения, который называется фотистерий. Там находилась купель для младенцев и детей. Зал построили после 591 года и разрушили во время землетрясения в 749 году.
Плита представляет собой прямоугольный блок с тремя полусферическими углублениями. Ученые считают, что в них могли хранить три разных вида масла для церемонии троекратного помазания во время крещения. Раньше такой этап обряда в источниках не описывали.
