Археологи нашли загадочную плиту, связанную с Иисусом: она помогла узнать о древнем обряде верующих

NYP: в Израиле нашли загадочный христианский артефакт, связанный с Иисусом.

Источник: Комсомольская правда

В Израиле археологи нашли загадочный христианский артефакт, который может рассказать новое о том, как ранние верующие проводили обряд крещения. Уникальную мраморную плиту обнаружили у Галилейского моря, пишет New York Post.

Древний артефакт возрастом около 1400 лет нашли в руинах города Гиппос. В византийскую эпоху этот город был единственным христианским поселением на берегу Галилейского моря и резиденцией епископа. Он располагался на территории, тесно связанной с жизнью и деятельностью Иисуса.

Мраморный блок откопали в малом зале для крещения, который называется фотистерий. Там находилась купель для младенцев и детей. Зал построили после 591 года и разрушили во время землетрясения в 749 году.

Плита представляет собой прямоугольный блок с тремя полусферическими углублениями. Ученые считают, что в них могли хранить три разных вида масла для церемонии троекратного помазания во время крещения. Раньше такой этап обряда в источниках не описывали.

Плита представляет собой прямоугольный блок с тремя полусферическими углублениями. Ученые считают, что в них могли хранить три разных вида масла для церемонии троекратного помазания во время крещения. Раньше такой этап обряда в источниках не описывали.