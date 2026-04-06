Курьер мошенников ответит в суде за обман 93-летней нижегородки

В Нижегородской области перед судом предстанет 22-летний житель Краснооктябрьского района, который участвовал в схеме телефонного мошенничества. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
Следствие установило, что летом 2025 года безработный молодой человек и его несовершеннолетний знакомый нашли в интернете объявление о криминальной подработке курьерами. Пройдя процедуру «верификации» у кураторов, они начали выполнять свою роль в преступной цепочке.
Так, по указанию аферистов подросток-соучастник забрал у таксиста в Нижнем Новгороде пакет с вещами и деньгами, который ранее передала 93-летняя жительница Павлова. Доверчивую пенсионерку обманули по классической схеме: по телефону ей сообщили, что ее дочь якобы устроила ДТП и на ее лечение срочно требуется крупная сумма.
По указанию «работодателей» подросток выбросил переданное женщиной пальто, а мешок с наличностью принес в квартиру на Московском шоссе. Там его ждал 22-летний подельник, вместе с которым они пересчитали деньги и через банкомат перечислили на счета мошенников 225 тысяч рублей. Процент от «заработка» подельники разделили между собой и потратили на личные нужды.
Позднее полицейские задержали обоих участников схемы. Благодаря работе следователей причиненный 93-летней женщине ущерб в размере 245 тысяч рублей был полностью возмещен еще на стадии предварительного следствия.
В настоящее время уголовное дело по статье «мошенничество» направлено в суд, обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы. В отношении несовершеннолетнего соучастника вынесено постановление об отказе в возбуждении дела в связи с недостижением возраста ответственности, однако материалы переданы в ПДН для постановки на учет и привлечения его родителей к административной ответственности.