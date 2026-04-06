Калининградская компания выплатила долг 9 млн рублей после ареста счетов

Калининградская компания только после ареста счетов выплатила 9-миллионный долг по арендной плате за пользование недвижимостью. О взыскании крупной задолженности сообщает пресс-служба УФССП России по Калининградской области.
Иск подал индивидуальный предприниматель. Суд встал на сторону арендодателя и обязал фирму возместить стоимость аренды. Счета организации-должника, основным видом деятельности которой является аренда и управление собственным и арендованным имуществом, были арестованы.
Так и удалось погасить долг.