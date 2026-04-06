В Красноярске стартовал двухмесячник по благоустройству и озеленению

С 6 апреля в Красноярске началась традиционная акция по наведению чистоты после зимы — весенний двухмесячник по благоустройству и озеленению «За чистый город, чистую Сибирь».
В этом году он впервые пройдет одновременно на территории всего увеличившегося городского округа.
«В особом режиме начинают работать все городские службы, которые занимаются уборкой и благоустройством, — рассказывают в мэрии. — Экологические и просветительские мероприятия приурочат к Году единства народов России. В каждом районе города организуют “чистые пятницы”, субботники, мастер-классы, экопоходы. В рамках этой работы в порядок приведут берега водоёмов, родники, территории возле объектов культурного наследия и религиозных сооружений, леса, парки и др. Отдельное направление — ликвидация рекламы наркотических средств. К работе будут привлекать международные клубы дружбы, молодых сотрудников природоохранной области, юннатов, общественные молодёжные и патриотические организации, студентов, экологических активистов, семьи с детьми, участников специальной военной операции».
Также в порядок приведут все объекты инфраструктуры — освежат памятники, отремонтируют и почистят уличную мебель, дорожные ограждения, остановки, светофоры, дорожные знаки. С наступлением тепла будут проводиться акции по высадке деревьев, уборке городских погостов, «Недели памяти» и др.
Самой массовой акцией двухмесячника станет общегородской субботник, который назначен на 25 апреля. При наведении чистоты основное внимание уделят неразграниченным участкам, прилегающим к пустырям, малым рекам, частному сектору, дачным массивам и др. Именно на таких территориях нужна помощь добровольцев и волонтёров.
Кроме того, Красноярск присоединится к Всероссийской неделе субботников «Мы за чистоту», которая пройдет по всей стране в период с 18 апреля по 3 мая.
