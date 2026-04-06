В Красноярске стартовал двухмесячник по благоустройству и озеленению

«В особом режиме начинают работать все городские службы, которые занимаются уборкой и благоустройством, — рассказывают в мэрии. — Экологические и просветительские мероприятия приурочат к Году единства народов России. В каждом районе города организуют “чистые пятницы”, субботники, мастер-классы, экопоходы. В рамках этой работы в порядок приведут берега водоёмов, родники, территории возле объектов культурного наследия и религиозных сооружений, леса, парки и др. Отдельное направление — ликвидация рекламы наркотических средств. К работе будут привлекать международные клубы дружбы, молодых сотрудников природоохранной области, юннатов, общественные молодёжные и патриотические организации, студентов, экологических активистов, семьи с детьми, участников специальной военной операции».