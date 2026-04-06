Ожидаемое ледовое шоу штаба Этери Тутберидзе в Астане состоится

О возобновлении шоу сообщил отец казахстанской фигуристки Элизабет Турсынбаевой Байтак Турсынбаев. По его словам, организаторам удалось решить все вопросы с площадкой.
«Истинные любители фигурного катания могут насладиться красивым зрелищем! Всемирно известные фигуристы покажут великолепное представление», — написал Турсынбаев на странице в Facebook.
Kursiv LifeStyle обратился к представителям билетного сервиса ZAKAZ BILETOV, они также подтвердили информацию.
Напомним, заявления об отмене шоу появились в СМИ 1 апреля. Telegram-канал «Mash на спорте» писал, что выступление фигуристов отменили по неназванным причинам. По его данным, с площадкой «Барыс Арена» договорились еще в августе 2025 года, но после Олимпиады площадка якобы внезапно расторгла соглашение без объяснений.
Представители билетного сервиса сообщили, что официальной информации об отмене мероприятия не поступало.
После сообщений об отмене шоу соцсети наводнили негодования фанатов фигурного катания. До этого в Алматы сорвалось шоу с участием Михаила Шайдорова и Софьи Самоделкиной. Отмена двух шоу подряд выглядела особенно странно на фоне недавних заявлений о росте и успехах отечественного фигурного катания после победы Шайдорова на играх. Из-за плохой организации казахстанцам оставалось смотреть на прокаты только с экранов.
В показательных выступлениях откатают участники Олимпиад прошлых лет. Среди заявленных — Алина Загитова, Евгения Медведева, Александра Трусова, Аделия Петросян и Петр Гуменник. Также в шоу планировалось участие казахстанки Элизабет Турсынбаевой.
