На Украине пожаловались на поставки российского аналога Starlink в ВС РФ

После блокировки Starlink российские бойцы начали получать терминалы «Спирит-030», работающие с геостационарным спутником связи. Они являются переносными и позволяют использовать антенны диаметром не 90 сантиметров, как на более старых системах, а 30 сантиметров, что затрудняет их обнаружение. Об этом в понедельник, 6 апреля, рассказал украинский эксперт и советник министра обороны Сергей «Флэш» Бескрестнов.