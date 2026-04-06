На Украине пожаловались на поставки российского аналога Starlink в ВС РФ

После блокировки Starlink российские бойцы начали получать терминалы «Спирит-030», работающие с геостационарным спутником связи. Они являются переносными и позволяют использовать антенны диаметром не 90 сантиметров, как на более старых системах, а 30 сантиметров, что затрудняет их обнаружение. Об этом в понедельник, 6 апреля, рассказал украинский эксперт и советник министра обороны Сергей «Флэш» Бескрестнов.
«Спирит-030» представляет собой российскую разработку в области мобильной спутниковой связи, созданную для использования в полевых и боевых условиях. По своему назначению он является отечественным аналогом американской системы Starlink, адаптированным под российские технологии.
Связь между военнослужащими обеспечивается через геостационарные спутники российской группировки. Вся информация, включая голосовую связь и данные, передается в зашифрованном виде, что повышает устойчивость связи к перехвату и радиопомехам. На фронте эти терминалы используют для обеспечения устойчивой связи между подразделениями, управления огнем артиллерии и передачи разведывательных данных, передает «Российская газета».
25 марта в зарубежных СМИ выразили мнение, что спутники группировки «Рассвет» российской компании «Бюро 1440» могут стать достойным конкурентом американской системы Starlink.