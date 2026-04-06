Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине пожаловались на поставки российского аналога Starlink в ВС РФ

После блокировки Starlink российские бойцы начали получать терминалы «Спирит-030», работающие с геостационарным спутником связи. Они являются переносными и позволяют использовать антенны диаметром не 90 сантиметров, как на более старых системах, а 30 сантиметров, что затрудняет их обнаружение. Об этом в понедельник, 6 апреля, рассказал украинский эксперт и советник министра обороны Сергей «Флэш» Бескрестнов.

«Спирит-030» представляет собой российскую разработку в области мобильной спутниковой связи, созданную для использования в полевых и боевых условиях. По своему назначению он является отечественным аналогом американской системы Starlink, адаптированным под российские технологии.

Связь между военнослужащими обеспечивается через геостационарные спутники российской группировки. Вся информация, включая голосовую связь и данные, передается в зашифрованном виде, что повышает устойчивость связи к перехвату и радиопомехам. На фронте эти терминалы используют для обеспечения устойчивой связи между подразделениями, управления огнем артиллерии и передачи разведывательных данных, передает «Российская газета».

25 марта в зарубежных СМИ выразили мнение, что спутники группировки «Рассвет» российской компании «Бюро 1440» могут стать достойным конкурентом американской системы Starlink.

Узнать больше по теме
Starlink: спутниковый интернет от Илона Маска, который используют в войнах
Starlink — глобальная система спутникового интернета, которую разрабатывает американская аэрокосмическая компания SpaceX, основанная миллиардером Илоном Маском. Считается одной из самых масштабных космических телекоммуникационных систем в мире. Сеть активно используется в удаленных регионах и там, где связь отсутствует по иными причинам. Например, в зонах боевых действий.
Читать дальше