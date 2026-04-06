Минздрав определил график работы поликлиник и больниц в весенние праздники

МИНСК, 6 апр — Sputnik. Откорректирован график работы учреждений здравоохранения (УЗ) в связи с предстоящими длинными выходными в апреле, а также майскими праздниками, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Источник: Sputnik.by

Так, амбулатории и поликлиники, включая поликлинические отделения больниц и республиканских научно-практических центров, организации санитарно-эпидемиологической службы и службы крови, а также аптеки, согласно информации Минздрава, будут работать по следующему графику:

— 20 апреля — по субботнему графику;

— 21 апреля — по графику работы в праздничный день;

— 25 апреля УЗ будут работать согласно режиму рабочего дня;

— 1 мая график работы будет такой же, как и в праздничный день;

— 9 мая — по графику работы в государственный праздник.

Что касается больниц и республиканских научно-практических центров, то для них определен следующий график работы:

— 20 апреля — больницы и РНПЦ будут работать в режиме обычного рабочего дня;

— 21 апреля — по графику праздничного дня;

— 25 апреля — по графику работы в субботу;

— 1 мая — установлен режим работы, аналогичный графику праздничного дня;

— 9 мая — работа в стационарах и РНПЦ будет организована по графику работы в государственный праздник.

В Минздраве пообещали, что учреждения национальной системы здравоохранения обеспечат медпомощь и лечение населению в любой день недели и время суток.

«Несмотря на приближающиеся праздничные выходные дни, в стране будет обеспечена непрерывность лечебного процесса при оказании медицинской помощи населению», — говорится в сообщении ведомства.

Служба скорой (неотложной) медицинской помощи в длинные выходные апреля, а также в майские праздники будет работать в режиме повышенной готовности, добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в апреле и мае у белорусов будет несколько длинных выходных. Первые пройдут с 18 по 21 апреля (Радуница) — с субботы по вторник. Но понедельник, 20 апреля, придется отработать в субботу, 25 апреля.

Еще одна возможность отдохнуть три дня подряд будет в мае — 1 мая приходится на пятницу.

Что касается Дня Победы 9 мая, то в этом году он выпадает на субботу, дополнительных выходных за счет этого праздника у белорусов не будет.