Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Екатеринбургский космонавт рассказал о перспективах освоения Луны и Марса

Человечество в скором времени может освоить Луну и ближайшие планеты. Об этом заявил екатеринбургский космонавт Сергей Прокопьев, отвечая на вопрос детей о том, на какой планете мечтал бы жить.

Источник: ЕАН

«Мне очень нравится моя планета Земля, совсем переезжать я не собираюсь. Но у нас, конечно, есть перспективы дальнейшего перемещения человечества в сторону Луны, Марса, Венеры. Я думаю, что рано или поздно человечество научится перемещаться на эти планеты и жить там. Скорее всего, это произойдет в течение ближайших 100 лет или когда вы станете взрослыми — именно вы будете этим заниматься», — сказал Прокопьев на «Космическом ужине», прошедшем в Екатеринбурге.

Встреча проходила в рамках всероссийской «Недели космоса», указ о проведении которой подписал 29 декабря президент Владимир Путин. Акция приурочена к празднованию 65-летия первого полета человека в космос.