Как планируют бороться с пробками на улице Розыбакиева и Атакенте в Алматы

На брифинге в РСК Азамату Калдыбекову задали вопрос о том, какие меры предпринимает акимат Бостандыкского района для решения проблемы плотного трафика на Розыбакиева и возле Атакента.
Калдыбеков ответил, что ответственным за улучшение дорожной и транспортной инфраструктуры является Управление развития дорожной инфраструктуры. "Они планируют трафик, маршрутизацию, разгрузку и пробивки. В Бостандыкском районе разрабатывается проектно-сметная документация для верхней части Аль-Фараби (Ушкемпирова, Жангирхана). В рамках этого проекта предусмотрено около 15−20 пробивок и соединений.
В верхней части улицы Розыбакиева из-за плотной застройки возникают проблемы. Однако уже предусмотрена отстойно-разворотная площадка. Процедуры изъятия и согласования еще продолжаются.
В районе Атакента планируется средний ремонт, который увеличит пропускную способность БРТ на улице Тимирязева", — сообщил аким района.