Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Не хочу, чтобы нас воспринимали как варягов»: новый владелец Алленберга высказался об экскурсиях «через дырочку»

По словам Айдара Мифтахова, на территорию комплекса всё ещё пробираются через сломанный забор.

Источник: Клопс.ru

В Знаменске в закрытый для посещения комплекс Алленберг, где раньше находилась психиатрическая больница, по-прежнему попадают через дыры в заборе. Об этом новый владелец объекта Айдар Мифтахов написал в своём телеграм-канале в понедельник, 6 апреля.

«Люди лезут внутрь через дыры, это факт. Существуют неформальные экскурсии “через дырочку”, как нам рассказали, и это не метафора. Был случай, когда человек в изрядном состоянии перелезал через ограждение, упал и получил открытый перелом. Это уже не романтика руин, это конкретная ответственность, которую никто до нас не брал на себя», — заявил предприниматель.

По словам инвестора, прошлые владельцы — Корпорация развития Калининградской области — позаботились о закрытии территории. Внутри работает профессиональный ЧОП с рациями, постами и регламентом обходов. Но и этих мер, как показывает практика, хватает не всегда.

«Я не хочу, чтобы нас с партнёрами воспринимали как варягов, которые приехали, всё купили и теперь обнесут территорию трёхметровым забором на десять лет. Это не наша история. Но и делать вид, что “всё нормально, пусть лезут как хотят” тоже нельзя», — добавил Мифтахов.

Первый субботник, по словам нового владельца, начнут не с корпусов, а с прилегающей территории. Там планируют привести в порядок берег, подходы, котельную и видовые точки, а также сделать безопасный маршрут для посетителей.

Комплекс бывшей психиатрической больницы Алленберг в Знаменске много лет простоял заброшенным, пока в 2025 году у него появился новый владелец. «Клопс» поговорил с инвестором о состоянии объекта, планах на его будущее и проблемах, которые уже приходится решать.