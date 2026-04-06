Новый санаторий «Талая» в ДФО готов к старту, но его тормозит электричество

В Магаданской области после масштабной реконструкции готовится к открытию санаторий «Талая», который уже называют одним из самых необычных курортных проектов Дальнего Востока, — сообщает пресс-служба полпреда ДФО.
Объект расположен примерно в 300 километрах от Магадана — прямо в тайге. Несмотря на удалённость, здесь создан полноценный современный курорт: одновременно отдыхать и проходить лечение смогут 364 человека, включая детей — для них предусмотрен отдельный корпус более чем на 50 мест.
Заместитель председателя правительства РФ — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев во время рабочей поездки осмотрел комплекс и оценил масштаб проекта.
«Санаторий “Талая” — красивый проект и очень необычный. За 300 километров от Магадана в тайге был построен курортный комплекс, и сейчас после реконструкции это самый современный курорт. Место красивое и богатое по природным ресурсам. То, что возрождается “Талая” — это здорово», — отметил он.
Инфраструктура курорта действительно впечатляет: здесь оборудованы минеральные бассейны с гидромассажем, 25-метровый плавательный бассейн, залы для реабилитации и спорта, соляная комната, сауны, массажные кабинеты. Работает полноценная медицинская база — от грязелечения до УЗИ.
Кроме того, на территории появились ресторан, сцена для концертов под открытым небом, крытый каток и прогулочные зоны. Все корпуса соединены утеплёнными переходами.
Формально курорт уже готов к приёму гостей. Но открыть его пока не могут — не хватает энергомощностей. После реконструкции потребление выросло в шесть раз, и действующей инфраструктуры оказалось недостаточно.
Сейчас продолжается строительство линии электропередачи. По словам Юрия Трутнева, подрядчик обещает завершить работы в ближайшие полтора месяца.
«Я привык людям верить. Надеюсь, мне сказали правду», — добавил полпред.
Интересно, что часть энергии курорт будет использовать не только для отдыхающих. Более половины ресурсов направят на агропромышленный комплекс: в местных теплицах уже выращивают огурцы, томаты, клубнику и зелень, а также экспериментируют с плодовыми культурами.
Развитие территории затрагивает и сам посёлок. Здесь уже построены новые социальные объекты, в том числе школа и детский сад на 90 учеников и 25 дошкольников. В здании есть лаборатории, спортивный зал, актовый зал и современные учебные пространства.
«Очень красивая школа. Надо, чтобы детей было больше — и здесь, и на всём Дальнем Востоке», — подчеркнул Юрий Трутнев.
Ожидается, что с запуском санатория «Талая» посёлок получит вторую жизнь и станет точкой притяжения для отдыха и лечения на Дальнем Востоке.