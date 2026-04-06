Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Командующий авиацией Северного флота Отрощенко погиб при крушении Ан-26 в Крыму

Среди погибших при крушении транспортного самолета Министерства обороны Ан-26 в Республике Крым 31 марта был командующий 45-й армией ВВС и ПВО Северного флота Александр Отрощенко. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Среди погибших при крушении транспортного самолета Министерства обороны Ан-26 в Республике Крым 31 марта был командующий 45-й армией ВВС и ПВО Северного флота Александр Отрощенко. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

— Среди них, в том числе, к сожалению, командующий авиацией флота Александр Иванович Отрощенко, с которым мы буквально до этого за пару дней виделись, — рассказал глава региона на оперативном совещании в правительстве региона.

Члены правительства Мурманской области почтили память погибших минутой молчания, передает Интерфакс.

31 марта самолет Ан-26 потерпел крушение при полете над Крымом, в результате авиакатастрофы погибли шесть членов экипажа и 23 пассажира. Поражающего воздействия по судну не было, предварительной причиной крушения стала техническая неисправность. 1 апреля СМИ уточнили, что самолет Ан-26 врезался в скалу. 1 апреля Андрей Чибис рассказал, что среди погибших при крушении самолета Ан-26 находились военнослужащие Северного флота.

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше