В Красноярск завезли почти 4 тонны мяты и тысячи цветов

За первые три месяца 2026 года в Красноярск под контролем Россельхознадзора ввезли почти четыре тонны мяты и почти 50 тысяч срезанных цветов и декоративной зелени. В частности, из Армении привезли 3,86 тонны свежей мяты. Из Королевства Таиланд доставили почти 50 тысяч штук срезов цветов и пальмовые ветви. Из других регионов России в Красноярский край ввезли более 33 тысяч цветов (розы, лилии, тюльпаны и др.) и мимозу. 5,4 тонны зелени привезли из Краснодарского края. По результатам контроля установлено, что все поступившие партии подкарантинной продукции отвечали фитосанитарным требованиям. Всего за три месяца было досмотрено 16 таких партий, отмечают НИА Красноярск. Продукция была выпущена в реализацию.