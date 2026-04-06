Нижегородский губернатор Никитин высказался о бизнесе на абортах

Глеб Никитин заявил, что власти «готовы брать на себя роль отца» и вырастить ребенка, если женщина родила и не хочет быть мамой. Он пообещал, что не позволит делать бизнес на абортах. По мнению губернатора, если частные клиники и оказывают услугу прерывания беременности, они обязательно должны предоставлять весь спектр поддержки, чтобы узнать причину и оперативно оказать помощь.