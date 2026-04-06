Нижегородский губернатор Никитин высказался о бизнесе на абортах

Губернатор Нижегородский области Глеб Никитин заверил, что не допустит построение бизнеса на абортах.
4 апреля глава региона провел совещание, где обсуждались резервы повышения рождаемости. По словам Глеба Никитина, за год удалось на треть снизить количество абортов, а за десять лет уменьшить число прерываний беременности в пять раз.
«В стране критическая ситуация, и допускать аборт по желанию — это слишком большая роскошь. Наша задача — постараться исключить такие случаи, но не запретами, а качественной работой, заботой и ответственностью», — подчеркнул губернатор.
Глеб Никитин заявил, что власти «готовы брать на себя роль отца» и вырастить ребенка, если женщина родила и не хочет быть мамой. Он пообещал, что не позволит делать бизнес на абортах. По мнению губернатора, если частные клиники и оказывают услугу прерывания беременности, они обязательно должны предоставлять весь спектр поддержки, чтобы узнать причину и оперативно оказать помощь.
«Статистика говорит о том, что доабортное консультирование качественнее проводят в государственных учреждениях здравоохранения. Если некоторые частные клиники не готовы ответственно подходить к этой процедуре и разделять наши цели, значит мы лишим их возможности проводить аборты», — отметил Глеб Никитин.
Он заключил, что аборты должны проводиться только по медицинским показаниям. Другие причины необходимо рассматривать индивидуально.
