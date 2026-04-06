Перерасчет единого пособия многодетным семьям пройдет в Нижегородской области

С 22 мая все отказы о продлении выплаты единого пособия, принятые с 1 января по причине незначительного превышения дохода семей, будут пересмотрены. Напомним, что семьи имеют право на выплату, если их заработок выше не более чем на 10% от прожиточного минимума на душу населения. Сейчас он составляет 17 803 рубля.