Перерасчет единого пособия многодетным семьям пройдет в Нижегородской области

Нижегородским многодетным семьям, которые незначительно превысили доход по сравнению с прожиточным минимумом, пересчитают единое пособие. Об этом сообщает отделение Социального фонда России по региону.
С 22 мая все отказы о продлении выплаты единого пособия, принятые с 1 января по причине незначительного превышения дохода семей, будут пересмотрены. Напомним, что семьи имеют право на выплату, если их заработок выше не более чем на 10% от прожиточного минимума на душу населения. Сейчас он составляет 17 803 рубля.
Для продления пособия должен быть соблюден срок обращения. Заявление нужно подать в последнем месяце текущего периода назначения пособия или в течение трех последующих месяцев.
Выплата устанавливается в размере 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. Его полная величина в Нижегородской области составляет 17 269 рублей. Многодетным семьям выплатят 8 634,5 рублей на каждого ребенка.
Для продления выплаты не нужно заново подавать заявление. Уведомление о новом решении появится на Госуслугах.
