Нижегородский Социальный фонд пересчитает пособия для многодетных семей

Специалисты нижегородского отделения Социального фонда России начнут пересмотр заявлений на продление пособия для многодетных семей с 22 мая. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ОСФР.
В частности перерасчет ожидает многодетных семей, которые подали заявление на выплату с 1 января. Получить пособие имеют право семьи со среднедушевым доходом не более чем на 10% от прожиточного минимума на душу населения — 17 803 рубля.
«При этом для сохранения права на пособие должен быть соблюден срок обращения: заявление на продление должно быть подано в последнем месяце текущего периода назначения пособия или в течение трех последующих месяцев», — говорится в сообщении.
Выплата составит половину от регионального прожиточного минимума на ребенка. То есть, размер пособия превысит 8,6 тысячи рублей на каждого ребенка.
Уведомление о новом решении поступит в личный кабинет заявителя на портале «Госуслуги».
