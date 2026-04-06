Нижегородский Социальный фонд пересчитает пособия для многодетных семей

Пересматривать заявления на продление пособия будут с 22 мая.

Источник: Живем в Нижнем

Специалисты нижегородского отделения Социального фонда России начнут пересмотр заявлений на продление пособия для многодетных семей с 22 мая. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ОСФР.

В частности перерасчет ожидает многодетных семей, которые подали заявление на выплату с 1 января. Получить пособие имеют право семьи со среднедушевым доходом не более чем на 10% от прожиточного минимума на душу населения — 17 803 рубля.

«При этом для сохранения права на пособие должен быть соблюден срок обращения: заявление на продление должно быть подано в последнем месяце текущего периода назначения пособия или в течение трех последующих месяцев», — говорится в сообщении.

Выплата составит половину от регионального прожиточного минимума на ребенка. То есть, размер пособия превысит 8,6 тысячи рублей на каждого ребенка.

Уведомление о новом решении поступит в личный кабинет заявителя на портале «Госуслуги».

Ранее мы писали, что нижегородский соцфонд обнародовал даты выплат пособий и пенсий в апреле.