Госэкспертиза одобрила проект реставрации «Королёвских номеров» в Перми

Научно-проектная документация по восстановлению и приспособлению объекта культурного наследия регионального значения «Королёвские номера» получила положительное заключение госэкспертизы, сообщает «Новый компаньон».
Документ утверждён 1 апреля 2026 года. Разработкой занималось пермское ООО «Союз ПС». Компания выиграла конкурс в июне 2024 года и заключила контракт на 3,867 миллиона рублей. Изначально документацию планировали сдать к декабрю 2024-го, но сроки не раз переносились, а на подрядчика начисляли пени и штрафы.
По условиям техзадания, исполнитель должен был подготовить противоаварийные и консервационные мероприятия, а также план ремонта и реставрации здания.
В XX веке в здании на улице Сибирской, 5 располагалась гостиница. В 1918 году здесь жил великий князь Михаил Романов, а в 1920-е останавливались поэты Владимир Маяковский и Владимир Луговской.
После реставрации в «Королёвских номерах» планируют создать постоянную музейную экспозицию. Она будет посвящена пребыванию Михаила Романова в Перми и связям Пермского края с династией Романовых.