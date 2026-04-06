Ангиограф в нижегородской больнице отремонтируют за 35,6 млн рублей

В больнице № 13 будет проведен ремонт ангиографа, на который выделено 35,6 миллиона рублей. Об этом сообщили в MAX-канале «Бокал прессека».

Подрядчик уже определен, и он располагает 60 днями для выполнения работ. В течение этого срока ему предстоит заменить устаревшую рентгеновскую трубку на новую, провести полное наладку и калибровку оборудования, а также подготовить соответствующее техническое заключение.

Ангиографическая установка играет ключевую роль в современной медицине, трансформируя сложные оперативные вмешательства в прецизионные процедуры. Благодаря минимально инвазивному доступу через небольшой разрез в бедренной артерии, данная технология способствует эффективной профилактике таких жизнеугрожающих состояний, как инфаркты и инсульты.

Ранее в Нижнем впервые провели одновременную пересадку почки и поджелудной.