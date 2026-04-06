Лидера казахстанского бокса не пустили в финал ЧА-2026

6 апреля двукратный чемпион мира по боксу из Казахстана Махмуд Сабырхан огорчил своих болельщиков, уступив в полуфинале азиатского чемпионата в весовой категории до 55 кг, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Против лидера казахстанской дружины выступил хозяин ринга Хархуу Билгуунсайхан.

Преимущество монгольского боксёра не было подавляющим, но успех оказался на его стороне — 5:0. Теперь он будет сражаться за «золото» турнира.

Наш чемпион Азии 2024 года Махмуд Сабырхан довольствуется бронзовой наградой.

Сегодня на Чемпионате Азии-2026 по боксу среди мужчин и женщин в Улан-Баторе (Монголия) стартовали поединки стадии ½ финала. К этому часу на местный ринг поднялись три представителя Казахстана, два из которых потерпели неудачу.

Повезло только Бахыт Сейдиш, которая 9 апреля поборется за титул чемпионки Азии.

Также стоит заметить, что за сборную Казахстана в полуфиналах нынешних соревнований выступят ещё 10 боксёров. Их выход запланирован на сегодня и завтра.