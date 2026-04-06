Казахстанцы проживают на 11 лет меньше, чем европейцы

Стали жить лучше
Динамика роста действительно положительная. В 1991 году казахстанцы жили в среднем 67,6 лет. В 2001 году показатель упал до минимума в 65,6 лет. Затем начался постепенный подъём. За 34 года продолжительность жизни выросла более чем на восемь лет.
«Анализ демографических данных за период с 1991 по 2025 годы демонстрирует фундаментальные изменения в качестве жизни и здоровье нации», — говорится в сообщении ведомства.
По их словам, одним из ключевых факторов роста стала борьба с неинфекционными заболеваниями. Казахстан добился снижения смертности от неинфекционных заболеваний на 25% в 2025 году. В рамках Концепции развития здравоохранения до 2029 года правительство поставило цель увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 77 лет.
Место в мире
Согласно данным worldometers.info, с показателем 75,97 лет Казахстан расположится на уровне 116-го места в мировом рейтинге стран по ожидаемой продолжительности жизни.
Среднемировой показатель составляет 73,8 лет, и Казахстан его превышает. Лидером рейтинга остаётся Монако с показателем 86,73 года.