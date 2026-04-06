Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ГОСТ на подарки для новорожденных создадут в России

В России в этом году планируется разработать ГОСТ на подарки для новорожденных — предполагается обобщить лучшие практики и сформировать национальный стандарт в виде рекомендаций для регионов. Об этом в понедельник, 6 апреля, заявил глава Роскачества Максим Протасов.

— С чем же мамочка должна выходить из роддома? Какой адекватный набор продуктов и продукции должен содержаться в этом эталонном наборе, коробке новорожденного? — заявил Протасов в беседе с РИА Новости.

18 марта Росстандарт утвердил межгосударственный стандарт на спортивную одежду, который вступит в силу 30 ноября. Согласно документу, она должна соответствовать утвержденной технологической документации, образцу-эталону и иметь описание модели с указанием материалов, фурнитуры и особенностей пошива.

Ранее Росстандарт утвердил новый ГОСТ на белый хлеб из пшеничной муки. Он начнет действовать с 1 апреля 2026 года. «Вечерняя Москва» выясняла с экспертом, что предполагает новый межгосударственный стандарт и как изменятся цены на хлеб.