ГОСТ на подарки для новорожденных создадут в России

В России в этом году планируется разработать ГОСТ на подарки для новорожденных — предполагается обобщить лучшие практики и сформировать национальный стандарт в виде рекомендаций для регионов. Об этом в понедельник, 6 апреля, заявил глава Роскачества Максим Протасов.
— С чем же мамочка должна выходить из роддома? Какой адекватный набор продуктов и продукции должен содержаться в этом эталонном наборе, коробке новорожденного? — заявил Протасов в беседе с РИА Новости.
18 марта Росстандарт утвердил межгосударственный стандарт на спортивную одежду, который вступит в силу 30 ноября. Согласно документу, она должна соответствовать утвержденной технологической документации, образцу-эталону и иметь описание модели с указанием материалов, фурнитуры и особенностей пошива.
Ранее Росстандарт утвердил новый ГОСТ на белый хлеб из пшеничной муки. Он начнет действовать с 1 апреля 2026 года. «Вечерняя Москва» выясняла с экспертом, что предполагает новый межгосударственный стандарт и как изменятся цены на хлеб.