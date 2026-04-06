Странам Евросоюза запретили чрезмерно поддерживать экономику: Еврокомиссия предупредила о последствиях

Чрезмерные траты на поддержку экономики в условиях высоких цен на энергоносители приведут к бюджетному кризису. Об этом Еврокомиссия предупредила правительства стран — членов Евросоюза, пишет газета Financial Times.
Издание отмечает, что европейские страны уже начали субсидировать электроэнергетику, снижают налоги и акцизы, потолок цен. На этом фоне ЕК призывает вводить эти меры, ограничивая их по объему и времени, чтобы не провоцировать инфляцию и резкий рост бюджетного дефицита. Если этот кризис все-таки наступит, подчеркивают журналисты, он станет уже третьим по счету для ЕС за последние шесть лет.
Ранее сообщалось, что Европа готовится к затяжному энергокризису из-за войны в Иране. Нефть и газ растут в цене, авиатопливо с начала конфликта подорожало вдвое. Чиновники Евросоюза планируют нормировать бензин и тратить аварийные резервы нефти.