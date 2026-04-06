Свыше 700 авто оказались загрязнителями воздуха в Алматы

ТОО «Eco Almaty» регулярно проводит мониторинг и проверки выбросов автотранспорта на экопостах города. С 30 марта по 4 апреля на экопостах было произведено 4 453 замера токсичности и дымности выхлопных газов.
Из проверенных 4 453 автомобилей:
4 404 машины работают на бензиновом двигателе.
49 автомобилей — на дизельном двигателе.
Результаты мониторинга показали, что:
Превышение установленных норм выявлено у 715 автомобилей.
693 автомобиля превысили нормы по оксиду углерода (CO).
22 автомобиля превысили нормы по дымности.
Это составляет около 16% от общего числа проверенных транспортных средств. По выявленным нарушениям сотрудники полиции составили административные протоколы по ст. 334 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.
Такие мероприятия проводятся на регулярной основе и будут продолжены в будущем.