Свыше 700 авто оказались загрязнителями воздуха в Алматы

В Алматы за неделю выявили сотни автомобилей, у которых зафиксировали превышения по выбросам, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Источник: Nur.kz

ТОО «Eco Almaty» регулярно проводит мониторинг и проверки выбросов автотранспорта на экопостах города. С 30 марта по 4 апреля на экопостах было произведено 4 453 замера токсичности и дымности выхлопных газов.

Из проверенных 4 453 автомобилей:

  • 4 404 машины работают на бензиновом двигателе.

  • 49 автомобилей — на дизельном двигателе.

Результаты мониторинга показали, что:

  • Превышение установленных норм выявлено у 715 автомобилей.

  • 693 автомобиля превысили нормы по оксиду углерода (CO).

  • 22 автомобиля превысили нормы по дымности.

Это составляет около 16% от общего числа проверенных транспортных средств. По выявленным нарушениям сотрудники полиции составили административные протоколы по ст. 334 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Такие мероприятия проводятся на регулярной основе и будут продолжены в будущем.