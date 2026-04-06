Цены на жилье могут вырасти на 20% к концу года — эксперт назвала три причины

Казахстанский рынок первичного жилья к концу 2026 года может подорожать на 15−20% в сегментах эконом и комфорт. Такой прогноз озвучила девелопер и эксперт в сфере строительства и реновации Диляра Сейтнурова.

Источник: Курсив

По ее словам, рост цен формируют сразу несколько факторов, главный из которых — введение 16-процентного НДС на новостройки. С 1 января 2026 года ставка 16% распространяется на жилые объекты, строительство которых началось после этой даты. При этом проекты, заложенные в 2025 году, пока сохраняют льготный режим без НДС.

Дополнительное давление на цены, по мнению эксперта, окажет новый Строительный кодекс, который вступит в силу с 1 июля. Он увеличивает гарантийные сроки: на жилье — с 2 до 5 лет, на несущие конструкции — до 10 лет.

«Но застройщик не благотворитель: стоимость этих гарантий — резервы, страхование, юридическое сопровождение дефектов — всё это уйдет в цену квадрата», — отмечает Сейтнурова.

Кроме того, документ ограничивает корректировку проектов детальной планировки. Если раньше изменения вносили чаще, то теперь — не чаще одного раза в два года и с учетом нормативов плотности застройки. Это приведет к сокращению предложения на рынке.

«Дороже земля и меньше предложения при том же спросе, знаете, что происходит с ценой?», — задается вопросом эксперт.

Сейтнурова добавляет, что на стоимость жилья влияет и курс тенге. По ее наблюдениям, при ослаблении национальной валюты цены в тенге быстро растут, а при укреплении почти не снижаются. Текущую стабильность курса она считает временной.

Отдельно эксперт обратила внимание на вторичный рынок. НДС там не применяется, однако с 2026 года увеличился срок владения для безналоговой продажи — с одного до двух лет. Если вы владеете недвижимостью меньше двух лет, вам придется уплатить 10% ИПН с прибыли от продажи жилья.

Говоря о стратегии покупателей, Сейтнурова советует не откладывать решение при наличии средств или одобренной ипотеки и обращать внимание на проекты 2025 года, где еще может не применяться НДС. Также важно уточнять, включен ли налог в цену или добавляется отдельно.

«Каждые полгода промедления обходятся дороже, чем кажется, когда смотришь на это издалека», — считает она.

Эксперт подчеркивает, что сценарий снижения цен или появления новых объектов по прежним ценам выглядит маловероятным. По ее словам, в предыдущие кризисы рынок недвижимости в Казахстане каждый раз выходил на более высокие уровни стоимости.

Ранее «Курсив» писал, что с введением НДС на жилье в Казахстане покупатели новостроек рискуют переплатить миллионы тенге.