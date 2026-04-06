В нижегородском Доме-музее провизора Эвениуса появится аптекарский огород

Аптекарский огород откроют в мае в Доме-музее провизора Эвениуса в Нижнем Новгороде, что отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
На территории высадят лечебные травы и кустарники, обустроят зону отдыха с газонами, столиками и сценой. Там будут проводить концерты под открытым небом.
Отметим, что Дом-музей Эвениуса открылся после ремонта в октябре прошлого года. Там проводят экскурсии, театрализованные представления, чаепития, концерты и квесты.
«Мы замечаем живой интерес со стороны гостей, когда они видят реальные исторические потолки, паркетные полы с вентиляцией, печь и настоящую европейскую мебель конца XIX века. Им нравится ощущать себя жителями других эпох, сидеть за этим столом, пить ароматный чай на травах из фарфоровых чашек, погружаться в историю аптекарского дела, узнавать, чем лечились наши предки, какие порой экзотические были лекарства и рецепты. Исследовать жизнь и быт прошлых столетий и проводить параллели с современностью всегда крайне интересно», — отметил соавтор проекта «Дом Эвениуса» Никита Гамзюль.
