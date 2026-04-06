Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В нижегородском Доме-музее провизора Эвениуса появится аптекарский огород

На территории высадят лечебные травы, обустроят зону отдыха.

Аптекарский огород откроют в мае в Доме-музее провизора Эвениуса в Нижнем Новгороде, что отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

На территории высадят лечебные травы и кустарники, обустроят зону отдыха с газонами, столиками и сценой. Там будут проводить концерты под открытым небом.

Отметим, что Дом-музей Эвениуса открылся после ремонта в октябре прошлого года. Там проводят экскурсии, театрализованные представления, чаепития, концерты и квесты.

«Мы замечаем живой интерес со стороны гостей, когда они видят реальные исторические потолки, паркетные полы с вентиляцией, печь и настоящую европейскую мебель конца XIX века. Им нравится ощущать себя жителями других эпох, сидеть за этим столом, пить ароматный чай на травах из фарфоровых чашек, погружаться в историю аптекарского дела, узнавать, чем лечились наши предки, какие порой экзотические были лекарства и рецепты. Исследовать жизнь и быт прошлых столетий и проводить параллели с современностью всегда крайне интересно», — отметил соавтор проекта «Дом Эвениуса» Никита Гамзюль.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.