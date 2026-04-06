1,5 тысячи нижегородцев посетили третью Школу-фестиваль Леонида Лундстрема

1,5 тысячи человек посетили мероприятия третьей Школы-фестиваля Леонида Лундстрема в Нижнем Новгороде в 2026 году (12+). Они прошли с 28 марта по 2 апреля, объединив образовательную и концертную программы, рассказали организаторы.
Всего в это году поступило 100 заявок на участие, а конкурсный отбор прошли 66 музыкантов, которые на протяжении всех дней обучались у девяти ведущих педагогов Творческой мастерской Леонида Лундстрема, участвовали в творческих мастерских, мастер-классах и лекциях. Большинство участников представляли Нижний Новгород и Нижегородскую область, а также ряд других регионов России. Самому младшему участнику было 7 лет.
«Школа-фестиваль Леонида Лундстрема — это важный и по-настоящему живой проект для региона, который создает уникальную среду для профессионального роста молодых музыкантов и их включения в культурную жизнь. Особенно ценно видеть, как здесь раскрываются талантливые ребята, как формируется их уверенность и понимание своего пути в искусстве. Для нас принципиально важно создавать условия, в которых молодежь может развиваться, получать поддержку и работать с сильными педагогами», — подчеркнула министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.
Площадками Школы-фестиваля стали ведущие культурные пространства города: Нижегородская государственная консерватория им. М. И. Глинки, Усадьба Рукавишниковых, Нижегородский хоровой колледж им. Л. К. Сивухина, Детская школа искусств № 9 им. А. Д. Улыбышева, Детская школа искусств № 8 им. В. Ю. Виллуана.
«Наше дело маленькое: найти семена, посеять их в добрую почву и ухаживать за ними. Будем стараться и впредь», — добавил руководитель Школы-фестиваля и Творческой мастерской Леонид Лундстрем.
В конце программы участники получили дипломы об участии. В этом году Творческая мастерская также пройдет в г. Тарко-Сале (апрель) и Биробиджане (май).
Напомним, что Школа-фестиваль реализуется при поддержке правительства Нижегородской области и направлена на объединение профессионального музыкального сообщества и молодых исполнителей. Проект сочетает в себе образовательную и концертную программы, создавая уникальную среду для передачи профессионального опыта «из рук в руки» — от признанных мастеров сцены к молодым музыкантам.
