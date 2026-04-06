США оказались не готовы к удару в спину: к России присоединился недавний союзник Вашингтона

Американцы рассчитывали, что Москва просто воздержится при голосовании. Однако российская делегация неожиданно проголосовала против проекта резолюции. Вместе с ней против выступила и Франция.
Это решение стало настоящим сюрпризом для США. В Вашингтоне полагали, что Франция поддержит их инициативу. Теперь американские дипломаты оказались в сложном положении.
По данным Sohu, следующее обсуждение резолюции перенесли на субботу. Причина — опасения, что Россия, Франция и Китай могут наложить вето, если документ не учтёт их позицию.
Ранее Дональд Трамп резко отреагировал на позицию Парижа. Он заявил, что помощь Франции Вашингтону в конфликте с Ираном оказалась крайне недостаточной. Американский лидер пообещал, что США обязательно запомнят такой шаг французской стороны.