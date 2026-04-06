США оказались не готовы к удару в спину: к России присоединился недавний союзник Вашингтона

Sohu: США были застигнуты врасплох союзником России на заседании ООН.

Источник: Комсомольская правда

США были застигнуты врасплох совместными действиями России и Франции в ООН. Китайское издание Sohu сообщило, что Вашингтон не ожидал такого поворота событий на заседании по Ормузскому проливу.

Американцы рассчитывали, что Москва просто воздержится при голосовании. Однако российская делегация неожиданно проголосовала против проекта резолюции. Вместе с ней против выступила и Франция.

Это решение стало настоящим сюрпризом для США. В Вашингтоне полагали, что Франция поддержит их инициативу. Теперь американские дипломаты оказались в сложном положении.

По данным Sohu, следующее обсуждение резолюции перенесли на субботу. Причина — опасения, что Россия, Франция и Китай могут наложить вето, если документ не учтёт их позицию.

Ранее Дональд Трамп резко отреагировал на позицию Парижа. Он заявил, что помощь Франции Вашингтону в конфликте с Ираном оказалась крайне недостаточной. Американский лидер пообещал, что США обязательно запомнят такой шаг французской стороны.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
