Школа искусств в городе Сенгилее Ульяновской области получила оборудование

Новое оборудование поступило в Детскую школу искусств имени Б. С. Неклюдова в городе Сенгилее Ульяновской области при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в администрации Сенгилеевского района.
Для учреждения приобрели новые музыкальные инструменты. А в классе хореографии, который находится в поселке Силикатном Сенгилеевского района, заменили зеркала и балетные станки. Для учащихся художественного отделения и преподавателей поступила нотная литература, а также книги по изобразительному искусству.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.