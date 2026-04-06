В Стерлитамаке началось благоустройство аллеи по улице Элеваторной

Специалисты приведут в порядок тротуары и площадки для отдыха.

Благоустройство аллеи по улице Элеваторной началось в Стерлитамаке в Республике Башкортостан по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации городского округа.

Специалисты приведут в порядок тротуары и площадки для отдыха, установят игровое оборудование для детей, высадят растения. Также там проведут новое наружное освещение. Работы планируется завершить до конца сентября.

Помимо этого, в текущем году приступят к благоустройству прогулочной зоны от парка имени С. М. Кирова до Русского драматического театра. Таким образом, два пространства — сам парк и сквер имени Салавата Юлаева — соединятся в одно.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.