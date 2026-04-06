Детские и соцвыплаты за апрель перечислят досрочно из-за майских праздников

Кстати, россияне имеют право официально приобрести недостающие пенсионные коэффициенты и трудовой стаж для получения страховой пенсии. Как пояснили в Совете Федерации, в 2026 году минимальный добровольный взнос составляет 71 525 рублей — за него начислят 1,09 балла и один год стажа. Максимальный платёж (572 204 рубля) принесёт 8,72 балла и также один год стажа. Для участия в программе необходимо подать заявление в Социальный фонд России — лично, через многофункциональный центр или портал Госуслуг.