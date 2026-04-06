Великий понедельник: что можно и чего нельзя делать 6 апреля

Последняя неделя перед Пасхой — Страстная седмица — важнейший период в православном календаре, во время которого верующие вспоминают о последних днях земной жизни, распятии и погребении Иисуса Христа. Открывает Страстную неделю Великий понедельник. Подробнее об этом дне и его традициях — в материале «Вечерней Москвы».

Дата Великого понедельника в 2026 году.

В 2026 году Пасха выпадает на 12 апреля, а Страстная неделя продлится с 6 по 11 апреля. Соответственно, Великий понедельник в 2026 году отмечается 6 апреля.

Смысл и значение Великого понедельника.

В Великий понедельник вспоминают проклятие Иисусом бесплодной смоковницы (инжирного дерева). По пути из Вифании в Иерусалим Иисус увидел смоковницу с богатой листвой, но не нашел на ней плодов. Тогда он сказал: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек», после чего дерево сразу же засохло. Бесплодная смоковница стала символом лицемерия фарисеев и книжников, которые выполняли все ритуалы, но не демонстрировали искренней веры. Этот эпизод стал напоминанием каждому верующему о том, что подлинная вера должна приносить плоды в виде покаяния и добрых дел, иначе душа может «засохнуть» подобно смоковнице.

Также в Великий понедельник принято вспоминать судьбу ветхозаветного праведника Иосифа, сына Иакова. Его братья из зависти решили продать Иосифа в рабство в Египет. Но он, пройдя через страдания и унижения, впоследствии стал приближенным фараона и спас семью от голода, простив своих братьев. Его история считается прообразом пути, который позже прошел Христос: Иосиф был отвергнут братьями, а Иисус — иудеями, Иосиф после страданий был возвышен, а Иисус после распятия воскрес.

Как отмечают Великий понедельник.

В Великий понедельник принято начинать чин мироварения, во время которого изготавливается миро — особое ароматическое масло, применяемое для помазания после крещения. В России его варят только в Донском монастыре в Москве, после чего рассылают по разным храмам.

В храмах в этот день читаются 21 и 22 главы Евангелия от Матфея, где описывается проклятие бесплодной смоковницы и притча о злых виноградарях, а также поется тропарь «Се Жених грядет в полунощи…» — песнопение, в котором поется о десяти девах и необходимости всегда быть готовым к встрече с Богом.

В народной традиции с Великого понедельника принято начинать подготовку к Пасхе. Верующие в этот день начинают наводить порядок в доме и покупать продукты для праздничного стола. Кроме того, принято чинить сломанные вещи или отказываться от ненужных.

Чего нельзя делать в Великий понедельник.

устраивать шумные мероприятия и чрезмерно веселиться;ссориться, обижаться и сквернословить;лениться и бездельничать;занимать деньги и давать в долг (по народной примете).

Ограничения по еде в Великий понедельник.

Великий понедельник — один из дней Великого поста, поэтому в этот день действуют ограничения в пище, причем с началом Страстной недели они становятся еще более строгими. Главный принцип питания в Великий понедельник — сухоядение, то есть отказ от любой термически обработанной пищи и продуктов животного происхождения.

В Великий понедельник можно есть:

постный хлеб;сырые овощи;фрукты;орехи;сухофрукты;мед.

В Великий понедельник нельзя есть:

мясо и рыбу;яйца;молочные продукты;любую еду животного происхождения;растительное масло;горячую пищу;алкоголь.

При этом от ограничений в еде освобождаются больные, путешественники, беременные и кормящие женщины, дети до семи лет и люди, работающие в тяжелых условиях.

Как и Великий понедельник, остальные дни Страстной недели посвящены определенным событиям, предшествующим Воскресению Христову. Значение и традиции каждого дня Страстной седмицы — в материале «Вечерней Москвы».