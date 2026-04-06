Великий понедельник: что можно и чего нельзя делать 6 апреля

В Великий понедельник вспоминают проклятие Иисусом бесплодной смоковницы (инжирного дерева). По пути из Вифании в Иерусалим Иисус увидел смоковницу с богатой листвой, но не нашел на ней плодов. Тогда он сказал: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек», после чего дерево сразу же засохло. Бесплодная смоковница стала символом лицемерия фарисеев и книжников, которые выполняли все ритуалы, но не демонстрировали искренней веры. Этот эпизод стал напоминанием каждому верующему о том, что подлинная вера должна приносить плоды в виде покаяния и добрых дел, иначе душа может «засохнуть» подобно смоковнице.