Улыбающиеся полицейские на самокатах в Алматы растопили сердца казахстанцев

Фотограф из Алматы Дмитрий Доценко прогулялся по городу с камерой и запечатлел его в цветущем облике. 5 апреля 2026 года он поделился подборкой лучших кадров весеннего города, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Необычная весна в Алматы

По словам Дмитрия Доценко, весна этого года оказалась весьма необычной. В середине марта выпал снег, держались морозы, и лишь к началу апреля пришло резкое потепление. Это привело к тому, что природа словно нажала на кнопку «старт», и все зацвело одновременно.

Крокусы, которые обычно открывают сезон в начале марта, теперь соседствуют с уже распустившимися тюльпанами, которые обычно появляются ближе к середине апреля. Газоны усыпаны желтыми одуванчиками, на деревьях появились первые зеленые листья, а цветущий урюк как раз сейчас в своем времени.

«Город проснулся разом, и сейчас можно увидеть всю весеннюю палитру сразу», — отметил Доценко.

Особое внимание подписчиков

Особое внимание было уделено 10 фото, на котором изображен полицейский патруль на самокатах.

«Такие жизнерадостные улыбки! Это как-то мило получилось», — подчеркнул фотограф.

Комментаторы также отметили позитивное и душевно-светлое фото. Они заметили, что у полицейских в наушниках играет песня Юры Шатунова «Детство», что добавило фотографиям еще больше тепла и радости.

Реакция пользователей

Помимо признаний любви к Алматы, можно найти и грустные отзывы. Одна из пользователей Казнета поделилась своими мыслями о том, как прекрасно видеть весну в Алматы, но как горько за другие города, такие как Актау, где зелень не ценится и с каждым годом её становится всё меньше.

Ранее Доценко также снял апрельское полнолуние, которое называют «розовым».