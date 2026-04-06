В Перми общий долг за неоплаченную парковку превысил 40 млн рублей

Судебные приставы рассмотрели за год 27 тысяч исполнительных производств.

Источник: Комсомольская правда

Служба судебных приставов Прикамья в прошлом году приняла на исполнение более 27 тыс. производств о взыскании штрафов за неоплаченную парковку на территории Перми. Общая сумма задолженности превысила 41 млн руб.

Краевое ведомство сообщила о завершении рассмотрения и последующем прекращении 20 тыс. исполнительных производств по «парковочным» долгам. В бюджет города приставы взыскали и перечислили свыше 30 млн руб.

«К не оплатившим в срок штрафы должникам применили меры принудительного исполнения в виде исполнительского сбора, которая удваивала размер задолженности. Также аресту подвергались счета должников в банках», — дополнила пресс-служба краевого ГУФССП России.

В Перми невнесение платы за пользование платными парковками наказываются штрафом в 1 тыс. рублей. За повторное правонарушение в течение года уплачивается штраф в двойном размере.