В Перми общий долг за неоплаченную парковку превысил 40 млн рублей

Служба судебных приставов Прикамья в прошлом году приняла на исполнение более 27 тыс. производств о взыскании штрафов за неоплаченную парковку на территории Перми. Общая сумма задолженности превысила 41 млн руб.
Краевое ведомство сообщила о завершении рассмотрения и последующем прекращении 20 тыс. исполнительных производств по «парковочным» долгам. В бюджет города приставы взыскали и перечислили свыше 30 млн руб.
«К не оплатившим в срок штрафы должникам применили меры принудительного исполнения в виде исполнительского сбора, которая удваивала размер задолженности. Также аресту подвергались счета должников в банках», — дополнила пресс-служба краевого ГУФССП России.
В Перми невнесение платы за пользование платными парковками наказываются штрафом в 1 тыс. рублей. За повторное правонарушение в течение года уплачивается штраф в двойном размере.